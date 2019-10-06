تقرير: ارتفاع حجم تجارة مقاطعة شاندونج الصينية مع إفريقيا

ارتفع حجم التجارة الخارجية لمقاطعة شاندونج بشرقي الصين مع الدول الأفريقية بواقع 4ر7 بالمئة على أساس سنوي إلى 9ر120 مليار يوان (حوالي 1ر17 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وذكرت دائرة التجارة بالمقاطعة أن صادرات شاندونج إلى الدول الأفريقية بلغ إجماليها 7ر45 مليار يوان، بزيادة 2ر15 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت وارداتها 1ر3 بالمئة إلى 1ر75 مليار يوان خلال فترة يناير حتى أغسطس.

وشهدت المقاطعة تأسيس ما إجماليه 28 مشروعا استثماريا من دول أفريقية بينها النيجر وغانا وموريشيوس. وبلغ حجم الاستخدام الفعلي للاستثمارات الأجنبية 48 مليون دولار أمريكي، بزيادة 8ر3 بالمئة بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. كما بلغ الاستثمار الفعلي لمقاطعة شاندونج في دول أفريقية 9ر13 مليون دولار أمريكي.