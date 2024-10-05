الأوقاف: انطلاق أعمال الدراسة بمراكز الوزارة للثقافة الإسلامية لنشر تعاليم الإسلام السمحة

انطلقت اليوم السبت، أعمال الفصل الدراسي الأول للعام 2024م – 2025م، بمراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وسط إقبال كثيف من الدارسين.

وتشهد مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف، إقبالاً سنويًا كبيرًا من الراغبين في تحصيل العلم الشرعي الصحيح من قبل العلماء المختصين الذين ينشرون التعاليم الإسلامية السمحة التي تدعو إلى التعايش واحترام الآخرين.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، يصل عدد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة للوزارة 35 مركزًا، والدراسة بها يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، وتخضع جميع المراكز للإشراف الكامل لوزارة الأوقاف، وهي: القاهرة مسجد النور بالعباسية و القاهرة - مدينتي المسجد الجامع الكبير بمدينتى ـ القاهرة الجديدة، والجيزة - بين السرايات ش حسين كمال- متفرع من ش الطوبجي- الدقي أمام مطافي الدقي والجيزة - مسجد الاستقامة ميدان الجيزة- بجوار سنترال الجيزة والإسكندرية - محرم بك ش قناة السويس ـ بجوار قسم شرطة محرم بك أمام مستشفى الحميات وبجوار مسجد الإمام والإسكندرية - العجمي الهانوفيل– مساكن الصينية - مسجد الكريم.

وتابعت:"الشرقية - الزقازيق أسفل مسجد الفتح - أمام المبرة - بجوار نادى الشرقية والشرقية - العاشر من رمضان أعلى مسجد الخير بالمجاورة (15)- العاشر من رمضان والشرقية - فاقوس مسجد العيداروس (الجامع)- المنشية الجديدة - فاقوس والغربية طنطا ميدان المحطة- ش السكة الجديدة ـ المسجد الأحمدي والدقهلية المنصورة - ميدان الشيخ حسانين - مسجد الشيخ حسانين وكفر الشيخ أعلى مسجد الفلاحين - خلف محطة السكة الحديد والبحيرة دمنهور - مسجد السد العالي - خلف مديرية التربية والتعليم والقليوبية مدينة بنها ـ بنها الجديدة ـ الفلل - بجوار مسجد ناصر - كورنيش النيل والمنوفية ش جمال عبد الناصر قبلي - شبين الكوم بجوار مسجد الأنصار - الحى القبلي.

واستكملت:"مطروح مدينة مطروح- ش شكري القوتلي - مسجد التقوى– أمام مديرية الشئون الصحية ودمياط دمياط- ش الأعصر ـ مسجد موسى بيومي بجوار السوسنة وبور سعيد حي المناخ - ش المين والثلاثيني والإسماعيلية شارع شبين الكوم- مجمع التوحيد - خلف مجمع المحاكم بالإسماعيلية والسويس مسجد عمر بن الخطاب - منطقة الأنصاري - إدارة السويس والفيوم أمام المصالح الحكومية ـ مسجد فاطمة إلياس ـ أمام مديرية أمن الفيوم وبني سويف شارع صلاح سالم ـ أعلى مسجد على بن أبى طالب- الدور الرابع والمنيا ش كورنيش النيل- بجوار مسجد سيدي أحمد الفولي – الدور الثاني وأسيوط مدينة أسيوط – شارع ثابت - بجوار عصير التركي سوهاج شارع القطب - أعلى مسجد قطب - أمام محطة سكة حديد سوهاج.

وأشارت إلى أنه في قنا بندر قنا - ش 23يوليو بجوار مسجد ناصر والوادي الجديد - الخارجة أعلى المجمع الإسلامي الكبير - الخارجة والوادي الجديد - الداخلة أعلى دار مناسبات إدارة أوقاف الداخلة بموط والأقصر شارع التليفزيون - بجوار خير زمان- فوق مسجد محمد حسين وأسوان منطقة السيل الجديد – إدارة أوقاف أسوان بجوار مسجد الحسن وشمال سيناء - العريش العريش - شارع 23يوليو - مسجد النصر وشمال سيناء - بئر العبد بئر العبد- منطقة العمارات- إدارة أوقاف بئر العبد- الدور الثاني وشمال سيناء - الحسنة مسجد الرحمن- الحسنة وجنوب سيناء إدارة أوقاف شرم الشيخ والبحر الأحمر الغردقة ـ الميناء- مسجد الميناء.