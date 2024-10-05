جيش الاحتلال يزعم اغتيال المسئول التنفيذي لحركة حماس في لبنان

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء السبت، اغتيال المسئول التنفيذي لحركة حماس في لبنان محمد حسين علي المحمود.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «طائرات سلاح الجو اغتالت في وقت سابق من اليوم، محمد المحمود، الذي لعب دور الذراع التنفيذية لحماس في لبنان، والتي وجّهت أعمالًا إرهابية إلى منطقة يهودا والسامرة»، وفقًا لادعائه.

وأشار إلى أن «المسئول بحركة حماس روّج خلال السنوات الأخيرة، لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج وداخل إسرائيل».

وادعى أن «المحمود لعب دورًا في ترسيخ تواجد حماس في الساحة اللبنانية، حيث شملت أنشطته توريد وسائل قتالية لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ نحو إسرائيل، والمشاركة في محاولات تصنيع وسائل قتالية متقدمة».

ولفت إلى اغتيال مسئول بالجناح العسكري لحماس في لبنان سعيد علاء نايف علي، في عملية مشتركة أخرى للجيش وجهاز الشاباك الليلة الماضية، في منطقة طرابلس بلبنان.

وذكر أن «مسئول الجناح العسكري لحماس قاد عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وعمل على تجنيد عناصر إلى صفوف حماس في لبنان».

واختتم أن «عمليات القضاء على هذه العناصر تعتبر ضربة لقدرة حماس في لبنان على تنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها»، وفقًا لمزاعمه.