السكة الحديد تعلن مواعيد القطارات على خطي (القنطرة شرق- بئر العبد) و(كفر داوود- السادات) والعكس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد القطارات على خط (القنطرة شرق/ بئر العبد) والعكس، وخط (كفر داوود/ السادات) والعكس بعربات تحيا مصر.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذه القطارات تمتاز بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى، بما يساهم في خدمة عدد كبير من الركاب على الخطين، منوهة بأن المناطق التي يمر عليها خط (كفر داوود/ السادات) يمتاز بالكثافة السكانية العالية، كما أن خط (القنطرة شرق/ بئر العبد) له أهمية كبيرة فى المساهمة في تنمية سيناء وخدمة الأهالي بها.

وأشارت الهيئة إلى أن جدول القطارات جاء على النحو التالي:

أولا :- خط (القنطرة شرق/ بئر العبد) والعكس:

• تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 صباحا ويصل محطة بئر العبد الساعة 09:30 صباحا بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00 صباحا ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 ظهرا بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 ظهرا ويصل محطة بئر العبد الساعة 14:30 عصرا بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00 عصرا ويصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00 مساءا بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

ثانيا:- خط (بشتيل / السادات / كفر داوود) والعكس:

• تشغيل قطار 787 (بشتيل / السادات) يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10 صباحا ويصل محطة السادات الساعة 07:50 صباحا بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 788 (السادات / بشتيل)، حيث يقوم من محطة السادات الساعة 16:50 مساءا ويصل محطة بشتيل الساعة 19:15 مساءا بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 792 (السادات / كفر داوود) حيث يقوم من محطة السادات 09:00 صباحا ويصل محطة كفر داوود الساعة 09:50 صباحا بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 793 (كفر داوود / السادات)، حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 11:10 صباحا ويصل محطة السادات الساعة 12:05 ظهرا بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 794 (السادات / كفر داوود)، حيث يقوم من محطة السادات 13:00 ظهرا ويصل محطة كفر داوود الساعة 13:50 ظهرا بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 795 (كفر داوود/ السادات)، حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 14:45 عصرا ويصل محطة السادات الساعة 15:40 عصرا بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.