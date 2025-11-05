سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأربعاء جولته التي تستغرق أسبوعا في أفريقيا بزيارة أنجولا.

ومن المقرر استقبال الرئيس الألماني بمراسم عسكرية في العاصمة لواندا قبل إجراء محادثات مع الرئيس الأنجولي جواو لورينسو وزعيم المعارضة أدالبرتو جونيو.

ويعد شتاينماير أول رئيس ألماني يزور أنجولا، وتهدف زيارته إلى التأكيد على رؤية برلين للبلد كشريك سياسي واقتصادي مهم.

وتتولى أنجولا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي. ومن المقرر عقد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في لواندا نهاية نوفمبر الجاري.

وتُعد أنجولا رابع أكبر منتج للماس في العالم، كما تمتلك احتياطيات ضخمة غير مستغلة من المواد الخام الحيوية التي تسعى إليها الصناعة الألمانية.

ويعتمد البلد الغني بالنفط، الذي يبلغ تعداد سكانه 38 مليون نسمة، على النفط الخام في نحو 90% من صادراته، وهو أيضا أهم واردات ألمانيا من أنجولا.

وبزيارة أنجولا يختتم شتاينماير جولته الأفريقية التي شملت أيضا مصر وغانا.