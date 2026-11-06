تنظم محافظة الإسكندرية 4 قوافل طبية مجانية بأحياء العجمي وغرب، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومديرية الشئون الصحية، لتقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وقال المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إن القوافل تنطلق اعتبارا من الساعة 9 صباحا، وفقا للجدول التالي:

- الاثنين 9 نوفمبر: قافلة رمد متكاملة بوحدة صحة الأسرة "البحرية – الهانوفيل" بنطاق حي العجمي.

- الثلاثاء 10 نوفمبر: قافلة طبية متكاملة بوحدة صحة الأسرة "البحرية – الهانوفيل" بحي العجمي، وتضم تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة.

- الأربعاء 11 نوفمبر: قافلة طبية متكاملة بوحدة صحة الأسرة بالورديان بنطاق حي غرب، وتضم تخصصات العظام والباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة.

- الخميس 12 نوفمبر: قافلة رمد متكاملة بوحدة صحة الأسرة بالورديان بنطاق حي غرب.

ووفقا لبيان صحفي، أكد محافظ الإسكندرية تقديم جميع خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الطبية التي توفرها القوافل.

وأوضحت المحافظة أن الأوراق المطلوبة للاستفادة من الخدمات تشمل بطاقة الرقم القومي للبالغين، وشهادة الميلاد للأطفال، بالإضافة إلى رقم هاتف للتواصل، وذلك لتيسير إجراءات التسجيل والحصول على الخدمة الطبية.