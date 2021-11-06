الخارجية الفلسطينية تُسلم الجنائية الدولية ورقة حول جرائم إسرائيل بحق الأطفال

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تسليم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ورقة حول "جرائم" إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الورقة تم تقديمها خلال لقاء وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قبيل افتتاح أعمال الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي.

ونقل البيان عن المالكي تأكيده على "أهمية المحكمة الجنائية، ودورها في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب الإسرائيليين في ظل عام أكثر دموية من الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي".

وقال إن "هذه الجرائم جميعها تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأهمية الإسراع في إنجاز التحقيق الجنائي وجلب المجرمين إلى العدالة الدولية بما يساهم في حماية الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "دولة فلسطين تتعاون ومستمرة في التعاون مع المحكمة وطاقم المدعي العام لتقديم كافة المعلومات الموثقة التي تثبت ارتكاب المسؤولين العسكريين والمدنيين الإسرائيليين جرائم خطيرة ومستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

ودعا المالكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى زيارة فلسطين، وتقديم كل ما تحتاجه الحالة في فلسطين من الموارد اللازمة والأولوية المطلوبة لتحقيق العدالة، وألا تتأخر في تحقيقها.

ونقل البيان عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تأكيده أنه يعير الحالة في فلسطين أولويتها وأن مكتبه يعمل بشكل فعّال على جميع الحالات موضوع التحقيق، مشيرا إلى أنه يعمل من أجل القيام بزيارة إلى فلسطين مع بداية العام القادم.