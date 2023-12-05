عماد الدين حسين: التوصل لهدنة جديدة في غزة أمر وراد

‎قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إنّ التوصل لهدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة يظل أمرا ورادا.

‎وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنّ هناك العديد من التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية التي تتحدث عن احتمالية العودة مجددا إلى هدنة إنسانية ليوم أو يومين.

‎وأوضح أنّ الشعب الفلسطيني يحتاج لهدنة لإدخال المساعدات والتقاط الأنفاس، كما أن حكومة إسرائيل تريد الهدنة للإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأسرى، وتتحرر من الضغط الذي تواجهه من عائلات الأسرى.

‎ولفت النظر إلى أنّ الضغط الوحيد على الحكومة الإسرائيلية يتثمل في ضغط أهالي الأسرى وليس أي ضغط آخر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تُجرِّب الضغط الفعلي على إسرائيل حتى الآن.

‎واعتبر حسين، أن إسرائيل قد توافق على هدنة جديدة تستعيد بها عددا من الأسرى ومن ثم تعود مرة أخرى لتنفيذ مخططها.

‎وشدد على أن الهدن يجب أن تكون في إطار التمهيد لوقف إطلاق النار، متسائلا عن قيمة وجود هدنة إنسانية حتى لو حققت بعضا من التهدئة ومن ثم تستغلها إسرائيل في إخراج أكبر قدر من أسراها مقابل عدد قليل من الأسرى الفلسطينيين الذين قد تُعيد اعتقالهم لاحقا.

‎ولفت إلى أن هناك جهودا مصرية واضحة في هذا الصدد، بجانب الجهود القطرية، مع ضرورة التوافق مع الولايات المتحدة باعتبار أنها الدولة الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل.

‎ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، وفق حصيلة معلنة مساء الاثنين.