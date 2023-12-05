محافظة الشرقية تعلن رفع حالة الطوارئ تزامنا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية

تشهد محافظة الشرقية استعدادات مكثفة ورفع حالة الطوارئ مع اقتراب ماراثون الانتخابات الرئاسية المقرر له البدء في 10 ديسمبر والمستمر على مدار 3 أيام.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع المديريات الخدمية والمرافق والأجهزة المعنية برفع حالة الطوارئ القصوى استعدادات للانتخابات الرئاسية.

والتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية وكذلك استراحات المشرفين على العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، تيسيرا على المواطنين للخروج لأداء واجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بحرية وديمقراطية لأنهم

أشار محافظ الشرقية، في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إلى أنه قد وجه جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة وتكثيف حملات النظافة بمحيط مقار ولجان الانتخابات الرئاسية، مع التنسيق مع الجهات المعنية لكي تخرج الانتخابات في أبهى صورة ممكنة.

فضلاً عن مراجعة خطوط الاتصالات داخل المقرات الانتخابية وتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى محافظة الشرقية يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة يدلون بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا يستوعب 1016 لجنة فرعية.