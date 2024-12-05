زيلينسكي: احتجاز العديد من رؤساء البلديات الأوكرانيين في السجون الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن آلاف المدنيين الأوكرانيين محتجزون في السجون الروسية ، ومن بينهم قادة المجتمع ممن اعتقلوا في المناطق المحتلة.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور في مؤتمر لحقوق الإنسان في كييف: "يوجد حاليا ستة رؤساء بلديات وقادة مجتمع على الأقل في السجون الروسية" .

وأوضح زيلينسكي أن هؤلاء من بين آلاف آخرين، بعضهم مسجون منذ عام 2014.

وعاد حتى الآن ما إجماليه 3767 أوكرانيا ، معظمهم أسرى حرب ، من براثن الأسر الروسي.

وتحدث في نفس المؤتمر ، مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس عن "أكثر من 16 ألف " مدني محتجزين لدى روسيا.

وقال لوبينيتس: "سيكون العدد أكبر بكثير عندما نحرر الأراضي الأوكرانية"، مضيفا أنه عندها فقط سيكون من الممكن إجراء فحص على الطبيعة.