 زيلينسكي: احتجاز العديد من رؤساء البلديات الأوكرانيين في السجون الروسية - بوابة الشروق
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زيلينسكي: احتجاز العديد من رؤساء البلديات الأوكرانيين في السجون الروسية

د ب أ
نشر في: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 11:07 م | آخر تحديث: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 11:07 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن آلاف المدنيين الأوكرانيين محتجزون في السجون الروسية ، ومن بينهم قادة المجتمع ممن اعتقلوا في المناطق المحتلة.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور في مؤتمر لحقوق الإنسان في كييف: "يوجد حاليا ستة رؤساء بلديات وقادة مجتمع على الأقل في السجون الروسية" .

وأوضح زيلينسكي أن هؤلاء من بين آلاف آخرين، بعضهم مسجون منذ عام 2014. 

وعاد حتى الآن ما إجماليه 3767 أوكرانيا ، معظمهم أسرى حرب ، من براثن الأسر الروسي.

وتحدث في نفس المؤتمر ، مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس عن "أكثر من 16 ألف " مدني محتجزين لدى روسيا.

وقال لوبينيتس: "سيكون العدد أكبر بكثير عندما نحرر الأراضي الأوكرانية"، مضيفا أنه عندها فقط سيكون من الممكن إجراء فحص على الطبيعة.


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