ميقاتي: أولويات الموقف اللبناني هي وقف إطلاق النار والخروق الإسرائيلية

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، رئيس الوفد العسكري الفرنسي في اجتماعات اللجنة الخماسية لمراقبة وقف اطلاق النار الجنرال غيوم بونشان، قبل ظهر اليوم في السرايا.



وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس، شارك في الاجتماع سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، ومستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.



وأشارت إلى أن ميقاتي، أكد خلال الاجتماع أن «أولويات الموقف اللبناني هي وقف إطلاق النار والخروق الإسرائيلية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب».

وفي الوقت الذي تجاوزت فيه الهدنة المبرمة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني أسبوعا، لا تزال عمليات الجيش الإسرائيلي مستمرة في جنوب لبنان، فيما يتبادل طرفا الصراع الاتهامات بخرق الهدنة الهشة.

وأفاد مصدر أمني، الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي «فجّر منازل في بلدة يارون اللبنانية الحدودية، واستهدف بلدات جنوبية أخرى بالقصف المدفعي، مع تحليق للطائرات المسيّرة».