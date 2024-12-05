ناصر ماهر يواصل التأهيل في الزمالك

خاض ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة قبل انطلاق المران الجماعي صباح اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و أدى ناصر ماهر عدة فقرات تأهيلية على أرضية ملعب النادي تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي للفريق، كما خاض تدريبات الركض بمحيط الملعب بجانب بعض التدريبات بالكرة.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في ظل الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية، و غاب على إثرها عن مباراة الفريق أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.