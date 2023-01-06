 الضاوي ينشر صورته مع عضو مجلس إدارة الأهلي - بوابة الشروق
الجمعة 6 يناير 2023 3:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

الضاوي ينشر صورته مع عضو مجلس إدارة الأهلي

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 3:48 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 3:48 م

نشر التونسي محمد الضاوي، الشهير بـ كريستو، لاعب النادي الأهلي الجديد، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، خلال رحلته إلى القاهرة.

كريستو سيصبح ثالث تدعيمات الأهلي الشتوية، بعدما أعلن النادي أمس الخميس تعاقده مع خالد عبد الفتاح، الظهير الأيمن لنادي سموحة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وعبد العزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي، الذي أعلن مدير شركة الكرة التعاقد معه رغم الجدل الكبير حول تاريخ اللاعب مع الإصابات.

وظهر في الصورة مع لاعب النجم الساحلي السابق، خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأمين الصندوق والذي سافر إلى تونس لإتمام الصفقة.

وكان النجم الساحلي أوضح أمس الخميس التفاصيل المالية للصفقة، والتي بلغت 1.250 مليون دولار، وسيدفع الأهلي مبلغ 340 ألف دولار فقط على أن يكون باقي المبلغ وهو 910 ألف دولار هو المبلغ المستحق للأهلي من غرامة انتقال المهاجم الإيفواري سوليماني كوليبالي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك