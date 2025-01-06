الاحتلال يعتقل 4 شبان فلسطينيين من البلدة القديمة بمدينة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة شبان من البلدة القديمة في مدينة الخليل.

وقال الناشط عارف جابر، إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة، واحتجزت أربعة شبان بالقرب من مقبرة الرأس، شمال الحرم الإبراهيمي، واقتادتهم إلى معسكر وادي الحصن، للتحقيق معهم.

وفي وقت سابق، قال نادي الأسير الفلسطيني إن «قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 20 مواطناً على الأقل من الضّفة».

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «من بين المعتقلين طفلين، وأسرى سابقين»، قائلًا إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: قلقيلية، وجنين، ونابلس، ورام الله، والخليل، والقدس.

ولفت إلى أن حملة الاعتقالات رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ونوه بأن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة لليوم 458.