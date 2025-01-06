عروض فنية للأطفال احتفالا بالعام الجديد في قصور الثقافة بالفيوم

أقام فرع ثقافة الفيوم، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية احتفالية بمناسبة العام الجديد، قدمتها شهد عويس من أصدقاء المكتبة، بحضور المهندس سالم فتيح رئيس مجلس مدينة طامية، والشيخ أحمد حسين قنديل مدير إدارة طامية الأزهرية، والشيخ محمد محمود عفيفي إمام بإدارة أوقاف طامية، وعدد كبير من أهالي طامية.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم رحبت ياسمين ضياء مديرة المكتبة بالحضور، أعقبها كلمة للمهندس سالم فتيح، رئيس مجلس مدينة طامية، موجها فيها الشكر للثقافة على إقامة مثل هذه الفعاليات، كما أثنى على مجهودات المكتبة في اكتشاف الموهوبين بمختلف الفئات العمرية، في جميع المجالات، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم مواهبهم وتنميتها.

أعقب ذلك عروض مواهب متنوعة لرواد المكتبة منها؛ عروض استعراضية، ومواهب غنائية حيث قدمت تسنيم حجاج ومحمود السخاوي عددا من الأغنيات، كما قدمت الموهوبة شهد جبريل قصيدة عن العام الجديد.

واختتمت الاحتفالية بتكريم الشيخ مختار الفرجاني، مدير عام أوقاف طامية سابقا، والفائز باستفتاء شخصية العام في المسابقة التي نظمتها المكتبة خلال الشهر الماضي على مستوى مركز طامية.

وفي السياق ذاته، عقدت مكتبة جرفس، حوارا مفتوحا مع الأطفال بعنوان "عام جديد طموحات وأحلام جديدة"، أداره كل من أسماء أحمد، مديرة المكتبة، ورضا عبد الحليم مسئولة النشاط، تحدث فيه الأطفال عن طموحاتهم وأحلامهم، وما يتمناه كل منهم في المستقبل.

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، أقام الفرع بإدارة سماح دياب، عددا من الورش الفنية المتنوعة؛ حيث شهد بيت ثقافة أبشواي ورشة فنية لتدوير خامات البيئة، قامت خلالها أسماء محمد العشري، مشرفة نادي المرأة بالموقع، بتعليم الرواد طريقة تصميمات من الزجاج والبلاستيك وأكواب الكرتون، وأخرى من الفوم بمكتبة مطرطارس، بالتعاون مع قسم التمكين الثقافي، تدريب غادة عمر، بالإضافة إلى ورشة لتعليم أساسيات الرسم، تدريب الفنانة أسماء فريد مسئول الفنون التشكيلية بمكتبة الفيوم العامة.