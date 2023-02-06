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ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، إن الفحوصات الأولية تشير لاستبعاد كورتوا حارس مرمى ريال مدريد من مواجهة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن الفحوصات الأولية التي خضع لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب فريق ريال مدريد غير مطمئنة.

وأشارت إلى أنه من الأرجح سيكون غائبًا عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

فيما ذكرت صحيفة آس الإسبانية إلى أن كورتوا سيخضع صباحا لفحوصات آخرى ستحدد موقفه النهائي من المشاركة أمام الأهلي.