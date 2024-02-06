انفجار بالقرب من سفينة شحن يونانية قبالة سواحل اليمن

وقع انفجار بالقرب من سفينة تجارية يونانية أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، حسبما قال خفر السواحل اليوناني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال خفر السواحل إن الانفجار وقع عندما كانت السفينة على بعد 90 كيلومترا من مدينة عدن الساحلية، ولم يصب أي من أفراد الطاقم، وجميعهم من الفلبين بأذى.

وواصلت السفينة التي كانت ترفع علم "جزر مارشال" رحلتها.

كما أبلغت عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني عن الحادث ودعت السفن المبحرة في المنطقة إلى التزام الحذر.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل اليوناني "ليس لدينا أي تفاصيل بعد. ربما كان لغما بحريا". وذكرت وسائل إعلام يونانية أن السفينة تحمل اسم "ستار ناسيا".

وكان الحوثيون في اليمن قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء استهداف سفينتين أمريكيةً وبريطانية في البحرِ الأحمرِ بصواريخ بحرية مناسبة.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس" "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليتينِ عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ .

وأشار إلى "استهداف سفينةً أمريكيةً (ستار ناسيا) وأخرى بريطانيةً (مورنينج تايد) وقد تم استهدافُ السفينتينِ بصواريخَ بحريةٍ مناسبة، وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً".

ووفقا للمتحدث "ستقومُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بتنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي، وذلك ضمنَ حقِّ الردِّ المشروعِ على العُدوانِ ودفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ وشعبهِ المجاهد".

وأكد استمرار "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ بعملياتِها العسكريةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ حتى رفعِ الحصارِ وإيقافِ العدوانِ على الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقوم باستهداف مواقع تابعة للحوثين، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر التي تهدد الملاحة الدولية منذ نوفمبر الماضي في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.