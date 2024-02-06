أصدرت وزارة النقل الأمريكية تحذيرا شديدا ردا على مقطع فيديو لسائقي شركة تسلا وهم يقودون سياراتهم أثناء ارتداء نظارات الواقع الافتراضي (في آر) والواقع المعزز الجديدة التي طورتها شركة الاليكترونيات الامريكية "أبل".

ونشر وزير النقل، بيت بوتيجيج، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، مقطع فيديو يوم الاثنين لسائق شاحنة "تيسلا سايبر تراك" الكهربائية وهو يرتدي نظارات الواقع الافتراضي من شركة "أبل" ويلوح بيديه بعيدا عن عجلة القيادة أثناء قيادته على طول طريق مزدحم.

وكتب بوتيجيج في منشوره: "تذكير - تتطلب /جميع/ أنظمة مساعدة السائق المتقدمة المتوفرة اليوم من السائق البشري أن يكون مسيطرا على السيارة وأن ينشغل بشكل كامل في مهمة القيادة في جميع الأوقات".

وقد ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت لأشخاص يقودون السيارات وهم يرتدون النظارات الجديدة التي طورتها "أبل" وأيديهم بعيدة عن عجلة القيادة. ولم يتم طرح نظارة الواقع الافتراضي (في.آر) الذكية "فيجن برو" في الأسواق إلا يوم الجمعة الماضي.

وتحتوي النظارة على كاميرات يمكنها التقاط المناطق المحيطة بها ونقلها إلى شاشات العرض أمام العينين. وتؤكد شركة آبل في شروط الاستخدام على أنه لا يجب أبدا استخدام النظارات لقيادة السيارة.

وتقول "أبل" إنه تم تطوير هذه النظارة للاستخدام في العمل عن بعد أو في المكاتب، حيث تتيح النظارة فيجن برو للمستخدم تشغيل تطبيقات مماثلة على أجهزة آي.أو.إس وماك أو.إس عبر منصة اسمها فيجن أو.إس. ولكي تعطي من يرتدي النظارة إحساسا بالعمق،حيث تخلق التطبيقات ظلالا على الأشياء المحيطة به.