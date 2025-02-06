رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات يتابع أعمال تطوير مطاري سانت كاترين وشرم الشيخ

أجرى الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، جولة تفقدية لمطاري سانت كاترين وشرم الشيخ، يرافقه رؤساء القطاعات بالشركة المصرية للمطارات، لمتابعة سير أعمال التطوير، والتأكد من تنفيذها وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث المطارات وتعزيز كفاءتها التشغيلية،

وخلال جولته في مطار سانت كاترين، تابع "النشار" تنفيذ مشروعات توسعة المدرج، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب، وتطوير ساحات انتظار الطائرات.

وشدد على أهمية سرعة الإنجاز دون المساس بمعايير الجودة، لضمان جاهزية المطار لدعم مشروع "التجلي الأعظم"، والذي يستهدف وضع سانت كاترين على خريطة السياحة الدينية والبيئية عالميًا.

وأوضح أن تطوير مطار سانت كاترين سيحدث نقلة نوعية في حركة الطيران بالمنطقة، ويعزز قدرتها على جذب مزيد من الرحلات الدولية.

وخلال زيارته لمطار شرم الشيخ الدولي، تابع جاهزية المرافق، وكفاءة التشغيل، ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ووجه بضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر على راحة الركاب، والتوسع في تطبيق الأنظمة الذكية، لضمان تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة وتميزًا، خاصة أن المطار يشهد تزايدًا ملحوظًا في الحركة الجوية خلال الموسم الشتوي،

وأكد أن مشروعات تطوير المطارات تسير بوتيرة متسارعة، ووفقًا لرؤية واضحة تضع المطارات المصرية في مصاف المطارات العالمية، دعمًا لحركة السياحة والاستثمار.