يوسف الحسيني يستعد لتقديم برنامج بالذكاء الاصطناعي على قناة TEN

كشف قناة TeN عن تعاقدها مع الإعلامي يوسف الحسيني، لتقديم برنامج جديد، قالت إنه سيكون أول برنامج تلفزيوني بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر والشرق الأوسط.

وأكدت أن البرنامج سيعتمد على تقنيات الواقع المعزز في تقديم محتوى يوفر تجربة مشاهدة مختلفة ما يمثل خطوة هامة نحو مستقبل الإعلام والذي يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والتفاعل الاجتماعي لخلق محتوى ذو قيمة حقيقية، وإعلام جديد يخاطب المستقبل، حسب بيان نشرته قناة ‏TeN عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وأوضحت قناة TeN، أن البرنامج سيتيح فرصة لدمج وجهات نظر متنوعة وإثراء النقاشات حول الموضوعات المطروحة مع مجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل، مما يعكس التزام المحطة بتقديم محتوى إعلامي متطور يتماشى مع التغيرات السريعة في مجال الإعلام الرقمي.

وأعرب يوسف الحسيني عن سعادته بهذا التعاون، مشيرا إلى تحمسه للغاية لبدء هذه الرحلة الجديدة مع قناة TeN حيث يمثل هذا البرنامج خطوة هامة نحو مستقبل الإعلام والذي يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والتفاعل الاجتماعي لخلق محتوى ذو قيمة حقيقية.