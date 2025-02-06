الكويت: نرفض بشكل قاطع سياسات الاستيطان الإسرائيلي وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

جددت وزارة الخارجية الكويتية، الموقف المبدئي الثابت لدولة الكويت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت الوزارة في بيان، صباح الخميس، عن رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، لما تشكله تلك الخطوات من انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديد لأمن واستقرار المنطقة.

ودعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الخميس الموافق 6 فبراير 2025



تجدد وزارة الخارجية الموقف المبدئي الثابت لدولة الكويت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



كما تعرب وزارة الخارجية… pic.twitter.com/3SYN5jWlO8 — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) February 6, 2025

ومساء الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة «ملكية طويلة الأمد» في القطاع الفلسطيني.