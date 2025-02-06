قال مصدر سياسي إسرائيلي لشبكة «CNN»، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أهدى جهاز «بيجر ذهبي» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في واشنطن الثلاثاء.

وكانت الهدية إشارة إلى العملية التي قامت بها إسرائيل في لبنان، في سبتمبر الماضي، واستهدفت أجهزة الاستدعاء التي كان يستخدمها أعضاء حزب الله.

وفي 17 سبتمبر 2024، ضربت آلاف الانفجارات أعضاء حزب الله، عبر استهدافهم عن طريق أجهزة الاستدعاء ثم أجهزة الاتصالات «الووكي-توكي» بعد يوم واحد.

وقُتل في الانفجارات 37 شخصاً على الأقل، بمن فيهم بعض الأطفال، وأصيب ما يقرب من 3000، كثير منهم من المدنيين، وفقاً لسلطات الصحة اللبنانية.

في المقابل، أعطى ترامب نتنياهو صورة موقعة للاثنين. وكتب على الصورة: «إلى بيبي، القائد العظيم»، وفقا لصورة نشرها ابن نتنياهو، يائير، على موقع «إنستجرام».