إصابة 6 عمال في انقلاب ميني باص بأكتوبر

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أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميني باص تقل مجموعة من العمال التابعين لفندق بـ6 أكتوبر.

البداية جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوجود حادث انقلاب سيارة على الطريق بمنطقة أكتوبر ووجود مصابين بالحادث.

على الفور دفعت القوات الأمنية بالخدمات لمكان البلاغ مدعومين بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميني باص تابعة لفندق بمنطقة أكتوبر وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة من السائق ما تسبب في انقلاب السيارة على جانب الطريق.

وتسبب الحادث في إصابة 6 من العمال من مستقلي السيارة تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم فيما بدأت القوات الأمنية إزالة مخلفات الحادث ورفعه عن الطريق لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.