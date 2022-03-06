أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم/ السبت / تسجيل ٤١ إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، فيما تماثل ٤١ مريضا للشفاء، بينما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 1322 فحصًا، فضلاً عن تسجيل 9 حالات شفاء.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٢٢٧ حالة، من بينها ٤١ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٧ ألفا و٨٢٧ شخصا .

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٥٣ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٤ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت إلى أن ٣١ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٦ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، وأحصت ولاية واحدة أزيد من ١٠ حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان اليوم، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 58 ألفا و645 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020، ووصل إجمالي حالات الشفاء 57 ألفًا و628 حالة، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 980.