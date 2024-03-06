أحمد بلال: عبد الله السعيد لن يفيد الزمالك

يرى أحمد بلال، نجم الكرة المصرية السابق، أن عبد الله السعيد، لاعب الزمالك، لن يفيد الفريق الأبيض أمام الأهلي في المباراة التي ستقام مساء الجمعة المقبل في كأس مصر.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس مصر 2022-2023 يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وقال أحمد بلال في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "أرى أن سيف الجزيري أفضل للزمالك من ناصر منسي حتى ولو لم يكن موفقًا في الفترة الحالية".

وأضاف: "التوفيق من عدمه أمر والأداء أمر مختلف نهائيًا، الجزيري من أفضل المهاجمين في مصر حاليًا".

وانتقل أحمد بلال للحديث عن صفقات الزمالك قائلًا: "صفقات الزمالك يوجد بها المفيد للفريق ومنها الذي لا يضره، ناصر ماهر مثلا سيفيد الفريق بالتأكيد".

وأوضح: "عبد الله السعيد في مركزه لن يفيد الزمالك، لأن تأثيره هجومي ومن أفضل اللاعبين التي تصنع أهدافًا، ويلعب على المرمى كثيرًا، لكن المركز الذي لعب له عبد الله السعيد في مباراتين مع الزمالك أعتقد أنه لن يعطي الزمالك الكثير بقوة من وجهة نظري".

وأنهى: "أداء الزمالك كان جيدًا أمام الداخلية، والداخلية اختار اللعب الدفاعي طوال المباراة، وجوميز سيظهر تأثيره في مباراة كبيرة مثل مواجهة الأهلي، هل لديه فكر في الملعب أم لا".