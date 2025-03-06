سول وواشنطن تبدآن مناورات عسكرية كبرى الأسبوع المقبل

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس أن قواته والقوات الأمريكية ستبدآن تدريباتهما العسكرية المشتركة السنوية الأسبوع المقبل لتعزيز جاهزيتهما ، بعد أيام من تهديد كوريا الشمالية باستفزازات كبرى ضد ما أسمته بتصعيد العدوان الذي تقوده الولايات المتحدة.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان اليوم الخميس أن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية ستشارك في مناورات "درع الحرية"، وهي تدريبات محاكاة بالكمبيوتر لمراكز القيادة، بالإضافة إلى تدريبات ميدانية ذات صلة، وذلك من يوم الاثنين وحتى 20 مارس/آذار.

وأضاف البيان أن المناورات ستشمل الاستجابة للتحديات المتزايدة، مثل الشراكة العسكرية المتنامية بين كوريا الشمالية وروسيا.

وتعتبر كوريا الشمالية التدريبات العسكرية الكبرى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بمثابة محاكاة لغزو أراضيها، وغالبا ما ترد عليها بإطلاق الصواريخ وبيانات نارية.