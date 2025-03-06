استمرار اضطراب الأحوال الجوية في الإسكندرية

تتواصل حالة من الاضطراب الملحوظ في الأحوال الجوية على محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، حيث الغطاء السحابي الذي يحجب أشعة الشمس أغلب ساعات النهار، مع توقعات بسقوط أمطار.

وتتأهب الأجهزة المعنية في الإسكندرية لاستقبال "أنواء الحسوم" ذات الرياح الجنوبية الغربية في 9 مارس، وتستمر لمدة 7 أيام وتكون غالبًا ممطرة.

وتشهد الإسكندرية، نشاطًا نسبيًا في حركة الرياح، وسط أجواء شتوية معتدلة، وذلك بنهاية أيام "نوة السلوم" ذات الرياح الجنوبية الغربية، مع توقعات بسقوط الأمطار.

وتظهر السحب الركامية في سماء الإسكندرية، مع بزوغ أشعة الشمس أحيانا، وشعور المواطنين بحالة من الدفء النسبي في الشوارع، والبرودة المحسوسة في الأماكن المغلقة إثر عوامل الرطوبة.

وكان مقررا لـ"نوة السلوم"، أن تبدأ 2 مارس الجاري، ومدتها يومان، ولكن تأخر مجيئها عن موعدها هذا العام بعد "نوة الشمس الصغيرة"، بسبب التغيرات المناخية.

ومع استئناف عمل المدارس، تشهد المدينة انسيابية في الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتمركز سيارات الصرف الصحي بالشوارع، تحسبًا للتعامل مع أي تطورات جوية طارئة.

وتُسجل درجات الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجات مئوية، فيما تبلغ سرعة الرياح 28 كيلو مترًا في الساعة، ويتراوح ارتفاع أمواج البحر ما بين 1.5 إلى 2 متر، متأثرة باتجاه الرياح الجنوبية الغربية، بحسب الأرصاد الجوية.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض على مدار العام لـ18 نوة، من بينها نحو 11 نوة تعد الأكثر ضراوة، وعادة ما تكون خلال فصل الشتاء، حيث تأتي مصحوبة بالأمطار الغزيرة والرياح العاتية، وبعضها يغرق الشوارع، مع اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج إلى مستويات قياسية.