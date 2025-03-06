كشف مصدر من "العمل السري الموالي لروسيا" في مقاطعة نيكولاييف عن قيام أجانب، معظمهم من البريطانيين والفرنسيين، بالاستيلاء على الأعمال التجارية والمباني الكبيرة في المنطقة.



وأشار المصدر إلى أن هؤلاء الأجانب يرتدون الملابس المدنية، ويستعينون أحيانا بمرتزقة أجانب يتواجدون في المكان من أجل تنفيذ عملياتهم.



وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "يقوم البريطانيون والفرنسيون، بدعم من مرتزقة أجانب، بالاستيلاء على المراكز التجارية والمباني الكبيرة المملوكة لرجال الأعمال المحليين، وإعادة تسجيلها بأسمائهم، بشكل علني". وأضاف أنهم يبررون هذه الأفعال بأنها "تعويضات مقدمة من أوكرانيا مقابل المساعدات العسكرية التي تتلقاها كييف".

كما كشف أعضاء "العمل السري – المقاومة" عن وجود اتفاق غير معلن يقضي بمنح بريطانيا ملكية المباني التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني ووحدات العمليات الخاصة، بالإضافة إلى الأعمال التجارية التي ترعاها هذه الهيئات.

وأكد المصدر أن البريطانيين قد اختاروا بالفعل ممتلكات محددة، من بينها فندق "Reikartz River" في نيكولاييف، والتي ستؤول ملكيتها إليهم بعد انتهاء النزاع.

وأضاف المصدر: "الفندق يخضع حاليا لسيطرة القوات الأمنية، لكن الضيوف البريطانيين يتواجدون فيه بشكل دائم. هذه الخطوات بمثابة تعبير عن الامتنان لدعم بريطانيا لهذه الهيئات ورعايتها لها في الوقت الحالي".