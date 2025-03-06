قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه التقى 10 رؤساء دول، على هامش مشاركته في القمة العربية الطارئة التي عقدت بالعاصمة القاهرة، يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة مجلس الوزراء، المنعقدة مساء اليوم الخميس.

وأضاف عون، أن جميع الرؤساء الذين التقى بهم أكدوا الدعم للبنان، وأنهم في انتظار الإصلاحات التي ستقوم بها المؤسسة الرئاسية والحكومية، كما أعربوا عن رغبتهم في زيارة البلاد.

وأشار إلى أن «العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أبدى خلال اللقاء معه في القاهرة، دعم بلاده السياسي، إضافة إلى دعم تسليح الجيش اللبناني».

وذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أيد الإجراءات التي يتخذها لبنان بالنسبة إلى المخيمات الفلسطينية والسلاح الموجود فيها.