أعلن قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، تأجيل افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك" إلى غدٍ الجمعة، بعدما كان من المقرر انطلاقها في الثامنة من مساء اليوم، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت طوال اليوم.

وأرجع القطاع قرار التأجيل إلى الظروف الجوية التي تحول دون حضور الجمهور إلى ساحة مركز الهناجر للفنون، حيث تُقام فعاليات البرنامج الرمضاني.

تنطلق النسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك" تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وذلك ضمن فعاليات الوزارة في شهر رمضان، تحت شعار "من المدفع للسحور.. احتفالات الثقافة نور".

وتحيي فرقة "رضا" للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الليلة الأولى من البرنامج، حيث تقدم مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز، مدير عام الفرقة.

وكما جرت العادة في كل عام، تبدأ الفعاليات بعرض من إنتاج البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث تُعرض رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت العرائس الشهير "الليلة الكبيرة"، وذلك على مدار 15 ليلة متتالية.

وفي إطار الاهتمام بتنمية مهارات الأطفال، يتضمن البرنامج اليومي لـ"هل هلالك" "ركن الطفل"، الذي يضم ورش رسم وأشغالًا فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة الفعاليات.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة من "هل هلالك" للجمهور بالمجان، حيث يفتح قطاع شؤون الإنتاج الثقافي أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون لاستقبال الزوار مجانًا طوال فترة البرنامج.