كشفت تقارير صحفية أن مستقبل الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، بات محل شك مع اقتراب نهاية الموسم الجاري، في ظل تراجع نتائج الفريق مقارنة بالتوقعات.

وذكر موقع “TEAMtalk” أن إدارة ليفربول تعتزم تقييم تجربة سلوت بشكل شامل بنهاية الموسم، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيله عن تدريب الفريق إذا استمرت النتائج المتذبذبة.

وأشار التقرير إلى أن الإسباني تشابي ألونسو يُعد المرشح الأبرز لدى إدارة “الريدز” لتولي القيادة الفنية حال اتخاذ قرار بإجراء تغيير على الجهاز الفني.

وكان سلوت قد بدأ مشواره مع ليفربول بصورة قوية، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، عقب توليه المهمة خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

ورغم الصفقات الكبيرة التي أبرمها النادي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، والتي بلغت قيمتها نحو 440 مليون جنيه إسترليني، إلا أن الفريق يواجه صعوبات هذا الموسم على صعيد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف تشيلسي صاحب المركز الخامس.