الخارجية الروسية: تخفيف العقوبات ضد كوريا الشمالية تناقش في مجلس الأمن الدولي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الجمعة، بأن مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية تجري الآن مناقشتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال فيرشينين للصحفيين، على هامش المشاورات الروسية الألمانية في قضايا تخص الأمم المتحدة في برلين، " تناقش المسألة بالفعل في مجلس الأمن الدولي الآن فيما يتعلق بضرورة تمديد تفويض فريق خبراء اللجنة 1718 ، نحن نؤيد أن تعمل آلية مجلس الأمن ، بما في ذلك العقوبات، من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأجل للوضع في شبه الجزيرة الكورية ، في مصلحة نزع السلاح النووي" ـ وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وفرض مجلس الأمن في عام 2017 ، استناداً إلى تقرير لجنة 1718 ، أشد العقوبات الاقتصادية والتجارية في القرن الـ 21 على بيونج يانج ، بسبب استمرار حكومة كوريا الشمالية في تنفيذ تجارب نووية وصاروخية باليستية.

ويذكر أن اللجنة 1718 بالأمم المتحدة تتولى المسائل المتعلقة بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.