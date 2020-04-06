وزير الداخلية الكويتي: التنسيق مع مصر حول مستفديي «غادروا بأمان» على أعلى مستوى

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أن التنسيق مع مصر يسير على أعلى مستوى، فيما يتعلق بالمستفيدين من حملة (غادروا بأمان).

وأضاف الصالح - في تصريح للصحفيين خلال تفقده مقار استقبال المراجعين بمحافظة الفروانية اليوم الاثنين -: "اليوم هو أول يوم لأشقانا فى الجالية المصرية، والأعداد كبيرة بحسب ما عرفت، فقد وصلت الى نحو 1600 مصري من مخالفي الاقامة، قاموا بتقديم بياناتهم وانهاء إجراءاتهم قبل أن ينتقلوا الى مواقع الأيواء المخصصة لهم، تمهيدا لإعادتهم إلى وطنهم".

وناشد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، جميع الجاليات للاستفادة من حملة "غادروا بأمان" والاستفادة من المهلة الممنوحة حتى نهاية شهر ابريل الجاري، محذرا في الوقت نفسه، من سن حملات تفتيشية موسعة بداية من الشهر المقبل؛ لضبط جميع المخالفين لقانون الاقامة، وابعادهم عن البلاد دون عودة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، قد أصدر قرارا في 30 مارس الماضي، يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد، دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم ، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، مع إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى، موضحا أن القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتجهيز أماكن لإيواء المخالفين، بعد إنهاء إجراءاتهم، حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد، مزودة بوسائل الحياة الكريمة، ووجبات غذائية، ومشروبات مجانية، مضيفا أنه تم تخصيص أماكن لاستقبال المخالفين لقانون الإقامة، لتسجيل الطلبات لديها بمنطقة الفروانية، تمهيداً للسماح لهم بالمغادرة ابتداءً من 1 أبريل وحتى 30 أبريل المقبل.

وأوضح الصالح أنه سيتم استقبال المخالفين من الساعة الثامنة صباحاً،، وحتى الساعة الثانية ظهراً طوال أيام الأسبوع، موضحا أنه سيتم استقبال الجنسية الفلبينية خلال الفترة من 1 الى 5 ابريل الجاري، والمصرية من 6 إلى 10 أبريل الجاري، والهندية من 11 إلى 15 أبريل الجاري، والبنجلادشية من 16 إلى 20 أبريل الجاري، والسريلانكية من 21 الى 25 أبريل الجاري وباقي الجنسيات من 26 الى 30 أبريل الجاري.