الخارجية السعودية: زيارة الأمير فيصل بن فرحان للأردن هدفت لتأكيد دعم المملكة

ردت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، على استفسار من شبكة "سي.إن.إن" حول إن كان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد طلب الإفراج عن باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق والذي أدرج أسمه بقضية "محاولة زعزعة استقرار وأمن الأردن" التي كشفت عنها الحكومة الأردنية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية للشبكة الإخبارية الأمريكية إن "الوزير كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية"، لافتة إلى أن "الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد زعمت، في وقت سابق، بأن وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية زار الأردن للمطالبة بالإفراج عن عوض الله.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط، قوله إن المسؤولين السعوديين، على رأسهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، التقوا نظرائهم الأردنيين أمس الأول، بعد أن طلبوا الإذن بزيارة المملكة غداة بدء تسريب أنباء "المؤامرة" التي تسعى لـ"زعزعة أمن الأردن".

وأشار المسؤول إلى أنه بعد لقاءات مع الأردنيين، ذهب الوفد السعودي إلى أحد فنادق عمان، لكنه تمسك بطلبه السماح لعوض الله بالمغادرة معهم إلى السعودية.

وأفادت "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول أمريكي كبير سابق بأنه تم إطلاع مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على نتيجة الاجتماعات بين السعوديين والأردنيين.

وباسم عوض الله مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك عبد الله الثاني، وشغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني في الفترة من نوفمبر 2007 وحتى أكتوبر 2008.

وكان عوض الله قد شغل منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفرها.

ويذكر أن السلطات الأردنية اعتقلت عوض الله إلى جانب الشريف حسن بن زيد وآخرين "لأسباب أمنية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر أمني، السبت الماضي، مشيرة إلى أن الاعتقالات تأتي بعد "متابعة أمنية حثيثة"، موضحا أن "التحقيق في الموضوع جار".

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي قد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن لقائه بنظيره السعودي، قال فيها: "حوار أخوي معمق مع وزير خارجية السعودية الشقيقة الذي وصل المملكة أمس حاملا رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. أكدنا تضامن المملكتين الشقيقتين في مواجهة جميع التحديات وتطوير العلاقات التاريخية في مختلف المجالات".