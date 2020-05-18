 التعليم: جميع امتحانات الثانوية بنظام أسئلة جديد يقيس درجة استيعاب مخرجات التعلم - بوابة الشروق
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التعليم: جميع امتحانات الثانوية بنظام أسئلة جديد يقيس درجة استيعاب مخرجات التعلم

طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 10:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 10:14 م

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن جميع امتحانات المرحلة الثانوية بنظام الاسئلة الجديد الذي يقيس درجة استيعاب مخرجات التعلم.

وناشد الطلاب التحضير لهذا عن طريق كافة المصادر المتاحة لهم، وعدم الالتفات إلى أي جدل آخر.

وأضاف شوقي، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن الامتحانات الشهرية لأولى وثانية ثانوي ورقية بنظام الأسئلة الجديد في المدرسة في امتحانات مجمعة في 3 أيام والثانوية العامة إلكترونية بنظام الأسئلة الجديد في شهر يوليو المقبل.

وأشار إلى أن الهدف الأول للتابلت هو الوصول للمحتوى الرقمي التعليمي على كافة منصات الوزارة من أجل تحضير جيد للتعامل مع الأسئلة الجديدة.

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