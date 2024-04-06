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إصابة 8 أشخاص إثر حادث سيارة ميكروباص في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 12:00 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 12:00 م

أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انفجار إطار سيارة ميكروباص وارتطامها بالرصيف بطريق بلبيس - العاشر من رمضان أمام ميدان الطيارة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كلا من: مصطفى يحيى، 35 سنة، وأحمد الشحات، 38 سنة، ورامي أحمد، 25 سنة، وحامد رضا، 31 سنة، وهيثم السيد، 18 سنة، ومحمد حماد، 42 سنة، وسامي السيد، 35 سنة، وأحمد بهاء، 22 سنة، مقيمين بمركز ديرب نجم، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انفجار إطار سيارة ميكروباص وارتطامها بالرصيف بطريق بلبيس - العاشر من رمضان أمام ميدان الطيارة بمركز بلبيس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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