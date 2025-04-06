أكد الإعلامي خالد الغندور، على أن إدارة نادي بيراميدز، باتت على بُعد خطوة، من ضم حمزة علاء نجم النادي الأهلي.

وكشف الإعلامي خالد الغندور، عن رغبة فريق بيراميدز في التعاقد مع الحارس حمزة علاء من النادي الأهلي.

وقال الغندور في تصريحات خلال برنامجه المذاع على قناة المحور: «إدارة بيراميدز دخلت في مفاوضات متقدمة مع حارس الأهلي حمزة علاء، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري».

وأضاف: «حمزة علاء لديه رغبة في الانضمام إلى صفوف بيراميدز، وذلك بسبب ابتعاده عن المشاركة مع النادي الأهلي، في وجود محمد الشناوي ومصطفى شوبير».

واختتم: «ومن المنتظر أن يحسم نادي بيراميدز صفقة حمزة علاء خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع اقتراب اعتزال شريف إكرامي، وفي ظل خطة السماوي في دعم حراسة المرمى».