شادي حسين يدعم غزة باحتفال خريطة فلسطين عقب هدفه أمام البنك الأهلي

حرص شادي حسين لاعب فريق زد، على دعم الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له خلال الفترة الماضية، من حملات عدوانية من قبل جيش الاحتلال، خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر.

ورفع شادي حسين قميص يحمل خريطة فلسطين، عقب تسجيله هدف التعادل لفريقه في مرمى البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وكان فريق زد، تلقى الهزيمة أمام نظيره البنك الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الرابطة.

ويلعب فريق زد في المجموعة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كلا من: "المصري البورسعيدي، البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة".