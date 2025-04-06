وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى القاهرة في مستهل زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي غدا.

ومن المقرر أن يشهد الزعيمان توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي، والتي تشمل مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا اليوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025، كشف خلاله عن تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار خلال عام 2023.

وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 855.4 مليون دولار في 2023، بينما بلغت الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في 2023.

أهم السلع التي صدرتها مصر إلى فرنسا في 2024:

1- آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 248 مليون دولار.

2- أسمدة بقيمة 194 مليون دولار.

3- وقود وزيوت معدنية بقيمة 158 مليون دولار.

4- خضر وفواكه بقيمة 75 مليون دولار.

5- ملابس جاهزة بقيمة 73 مليون دولار.

أهم السلع التي استوردتها مصر من فرنسا في 2024:

1- منتجات صيدلانية بقيمة 302 مليون دولار.

2- حبوب بقيمة 183 مليون دولار.

3- سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار.

4- حديد ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار.

4- منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 99 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 483.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 591.3 مليون دولار خلال 2022/2023، في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال 2023/2024، مقابل 284.2 مليون دولار في العام السابق.

وفيما يخص التحويلات المالية، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 79 مليون دولار في 2022/2023. بينما بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14.1 مليون دولار مقابل 9.7 مليون دولار في العام السابق.

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال أبريل 2025، مقابل 66.6 مليون نسمة لفرنسا خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد المصريين المقيمين في فرنسا نحو 65 ألف مواطن حتى نهاية عام 2023، وفقًا لتقديرات البعثة المصرية هناك.