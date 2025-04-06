إستونيا تطالب بسحب حق المجر في التصويت على القرارات الأوروبية المهمة

دعا وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساكنا، ساسة الاتحاد الأوروبي إلى تبني نهج أكثر صرامة حيال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وفي مقابلة مع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، اتهم تساكنا أوربان بأنه "يلعب فقط لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فمن خلال المجر لدينا دولة ضعيفة جدًا تلعب في صفوف فريق بوتين، وليس في فريقنا الأوروبي."

واقترح تساكنا سحب حق التصويت من المجر لفترة محدودة في القرارات المهمة، مثل تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية. وأشار إلى أن المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي تتيح ذلك إذا ما تعرض أمن أوروبا والدول الأعضاء الأخرى للخطر، وقال: "هذا بالضبط ما يفعله أوربان."

من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الإستوني إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة، قائلاً: "لدينا أصول مجمدة في أوروبا تبلغ قيمتها 240 مليار يورو وأكثر. كما أن غالبية أموال البنك المركزي الروسي موجودة في بلجيكا." وأوضح أنه يجب كل ستة أشهر اتخاذ قرار بشأن تمديد العقوبات، وفي كل مرة تحتاج إلى موافقة المجر. وأضاف: "إذا قاموا بعرقلة هذا القرار في يونيو، فعندئذٍ لن تنتهي العقوبات وحسب، بل إننا سيتعين علينا أيضا تسليم بوتين الـ240 مليار يورو."

ورأى تساهنكا أنه لتجنب الحاجة إلى تقديم تفسيرات للشعب الأوروبي، فإنه ينبغي مصادرة هذه الأصول، مؤكدًا أن هناك إمكانيات قانونية لذلك. وقال: "لا يمكننا أن نطلب من دافعي الضرائب لدينا دعم أوكرانيا، بينما لا نطلب ذلك من روسيا، وهي المعتدي."

في المقابل، وصف وزير الخارجية المجري بيتر سيجيارتو نظيره الإستوني بأنه "واحد من أكثر السياسيين الأوروبيين المؤيدين للحرب تعصبًا وضلالًا." وكتب على صفحته على فيسبوك أن تساكنا يريد "إطالة حرب أوكرانيا بأي ثمن. غير مبالٍ بالمخاطر التي تصاحب ذلك."