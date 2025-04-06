ستارمر وماكرون يبحثان تداعيات رسوم ترامب الجمركية

اتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت على أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد في الوقت الذي بحثا فيه تداعيات الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام.

وذكر مكتب ستارمر في بيان صدر بعد اتصال هاتفي مع ماكرون إن الزعيمين بحثا التأثير الاقتصادي والأمني العالمي للرسوم الجمركية، ولا سيما في جنوب شرق آسيا.

وجاء في البيان:"اتفقا على أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولكن لا ينبغي أن يكون هناك شيء خارج الطاولة، وأنه من المهم إبقاء الأعمال التجارية على اطلاع دائم بالتطورات".

وناقش الزعيمان أيضا الجهود المبذولة لبناء تحالف من الدول الراغبة في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا وتوفير قوات حفظ السلام في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقال البيان:”في أعقاب المناقشات التي جرت بين المخططين العسكريين في أوكرانيا هذا الأسبوع، ناقشا التقدم الجيد الذي تم إحرازه بشأن تحالف الراغبين".