أطباء الأسنان تدعم أعضائها في مواجهة كورونا: صرف 100 ألف جنيه للوفاة و20 للمصاب بالفيروس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، الدكتور حسين عبد الهادي، إن مجلس النقابة عقد اجتماعه اليوم وسط إجراءات احترازية بحضور ١٣ عضوا.

وأوضح حسين فى تصريحات له اليوم، أن المجلس قرر خلال اجتماعه، صرف مبلغ ١٠٠ ألف جنيه للمتوفي بفيروس كورونا و ٢٠ ألف جنيه للمصاب.

ولفت إلى أن المجلس استعرض جهود لجنة إدارة الازمة في توفير مستلزمات الوقاية للسادة الأطباء والمعوقات التي واجهتها، مشيرا إلى أنها أوصت بضرورة تكثيف الجهود لتوفير المزيد من المستلزمات.

وتابع: "أصدر المجلس قراره بتفويض هيئة مكتب النقابة في صلاحياته لحين انعقاد الانتخابات واعطي تفويضا كاملا للجنة الانتخابات في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد موعد الانتخابات والاشراف عليها فور انفراج الازمة علي ان يتم اعتماد كافة قراراتها من هيئة المكتب.

وأكد أنه تم تركيب بوابة تطهير علي مدخل اتحاد المهن الطبية ووافق مجلس النقابة علي إهداء البوابة الي اتحاد المهن الطبية ليستفيد بها كل المترددين علي مبني الاتحاد ونقاباته الأربعة.



الدكتور حسين عبد الهادي