إغلاق طريق القاهرة - الإسكندرية بالاتجاه القادم من ميدان الرماية لمدة 5 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي لطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بالاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع البرنسيسة حتى مناطق المهندس كار، وذلك لمدة ٥ أيام ابتداء من الساعة ٨ صباح غدا الجمعة إلى ١٢ مساء الثلاثاء المقبل.

وأوضحت المحافظة، فى بيان اليوم، أن سبب إغلاق الطريق نظرا للقيام بالأعمال الإنشائية التحضيرية اللازمة لاستلام الشركة المنفذة لموقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق "المتحف الكبير" ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي بالمنطقة المواجهة للمتحف بمحيط المطلع المؤدي إلي الطريق الدائري.

وأضافت المحافظة أن الشركة ستقوم باستحداث رامب لخدمة حركة المركبات بمحيط موقع الأعمال تحديدآ بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي أمام مناطق المهندس كار بالمنطقة المواجهة للمتحف الكبير.

من جانبه قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهي أن تكون حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير إتجاه طريق إسكندرية الصحراوي أو الصعود أعلى الطريق الدائري يكون خط سيرها، باستكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب ٣٠٠ متر ثم الدخول يمينا اتجاه شارع البرنسيسة، ثم السير بشارع البرنسيسة حتي تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة ثم الدخول يسارا بشارع حدائق الأهرام القديمة واستكمال السير به حتي تقاطعه مع شارع أنور السادات، ثم السير يسارا بشارع أنور السادات وصولا حتى طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال واستكمال السير به اتجاه الإسكندرية أو اتجاه المطلع المؤدي إلى أعلى الطريق الدائري.

وأشار المحافظ إلى أن الشركة المنفذة اتخذت كل إجراءات الأمن الصناعي من خلال تركيب " حددات فوسفوريه وطواحين ضوئية وحواجز عاكسه و كشافات ضوئية" إلى جانب ذلك فقد تم تركيب كافة اللوحات الإرشادية الدالة على اتجاهات حركة السير بالتحويلة المرورية لتوعية قائدي المركبات وضمان سلامتهم وتفادي حدوث أي تكدسات مرورية.

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء الأعمال لتسير الحركة المرورية.

وناشدت المحافظة المواطنين من المارة وقائدي المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.