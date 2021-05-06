ماس يعلن العمل على إعداد قواعد لإتاحة سفر السائحين الألمان إلى تركيا

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم العمل مع تركيا على إعداد قواعد تتيح إمكانية قضاء السائحين الألمان لعطلة آمنة في المقاصد السياحية المفضلة في تركيا في الصيف المقبل.

وفي أعقاب لقائه مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "نرغب في إتاحة عدد كبير من العطلات في الصيف ولكن بشكل مسؤول أيضا".

وأضاف ماس: "سنواصل العمل على هذا على أساس ما ناقشناه في العام الماضي مع بعضنا البعض بشكل مكثف، والذي نفذناه على نحو ناجح للغاية كما أرى".

كانت الحكومة الألمانية رفعت في أغسطس الماضي بعد إلحاح من السلطات التركية التحذير من السفر إلى أحب المقاصد السياحية التركية على البحر المتوسط بسبب جائحة كورونا في أغسطس الماضي، واشترطت إعداد خطة خاصة تتعلق بالسياحة والنظافة الصحية.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، عادت برلين لتطبق تحذيرا من السفر على كل أنحاء تركيا بسبب تشكك الحكومة الألمانية في شفافية أعداد الإصابات في تركيا.

من جانبه، روج تشاووش أوغلو لزيادة السفر إلى بلاده وذلك على الرغم من الزيادة الحالية في أعداد الإصابات بكورونا، وقال في المؤتمر الصحفي المشترك مع ماس إنه تم اتخاذ كل التدابير " حتى يمكن لأصدقائنا قضاء عطلتهم بشكل آمن"، وأوضح أن من بين هذه التدابير تطعيم كل العاملين في قطاع السياحة.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن الفنادق تم تضمينها كما حدث في العام الماضي في برنامج اعتماد للسياحة الآمنة، وقال إنه تم توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل المؤسسات الأصغر بحيث يتم فحصها بشكل منتظم.