نعمة سعيد تتوج بذهبيتين وفضية في بطولة العالم لشباب رفع الأثقال

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نجحت نعمة سعيد لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال في الفوز ب 3 ميداليات متنوعة، في بطولة العالم لشباب رفع الأثقال، والتي تستضيفها صالة هيراكليون باليونان خلال الفترة من 2 إلى 10 مايو الجاري.

وتوجت لاعبة منتخب رفع الأثقال 3 ميداليات متنوعة بواقع، ذهبيتين في النطر والمجموع وفضية في الخطف.

وجاءت ذهبية النطر بعدما رفعت ثقل قدره 131 كجم بفارق 2 كيلو عن الأمريكية أوليفيا ريفيز، فيما جاءت ذهبية المجموع بعد رفعها لثقل قدره 237 كجم وبفارق كيلو واحد عن نفس اللاعبة.

كما حققت الميدالية الفضية في منافسات الخطف بعد رفعها لثقل قدره 106 كجم وبفارق كيلو واحد عن الأمريكية أوليفيا ريفيز صاحبة الميدالية الذهبية.

وكان اللاعب محمود حسني قد حقق اليوم ميداليتين فضيتين في النطر والمجموع بمنافسات وزن 81 كجم.