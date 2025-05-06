أردوغان: قتل الصحفيين الفلسطينيين يتواصل بوحشية أمام أعين العالم

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قال الرئيس التركي رجب أردوغان، إنّ قتل الصحفيين الفلسطينيين يتواصل بوحشية أمام أعين العالم ووسائل الإعلام الأجنبية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الثلاثاء، في حفل توزيع جوائز الأناضول الإعلامية العاشر الذي أقيم في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، وفق وكالة الأناضول.

وصرح أردوغان بأنّ الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد 212 صحفيًّا.

وأضاف: «أترحم على هؤلاء الإخوة الذي يُعتبر كل واحد منهم مدافعا عن الحقيقة، وأقدم تعازيّ لزملائهم وعائلاتهم».

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن إسرائيل قتلت خلال الإبادة المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023 حوالي 212 صحفيا وإعلاميا وأصابت قرابة 409، واعتقلت نحو 48 آخرين.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في 26 أبريل الماضي، إن عدد الشهداء من الصحفيين في غزة هو الأعلى في العالم منذ بدء عمليات إحصاء عدد القتلى الصحفيين عام 1992.