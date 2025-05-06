الكرملين: بوتين وبزشكيان اتفقا على تعزيز التعاون العملي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية

أعلن الكرملين، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وقال الكرملين، إن الرئيس بوتين أعرب خلال الاتصال، عن خالص تعازيه للرئيس الإيراني، بضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء "الشهيد رجائي"، في 28 أبريل الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ومن جانبه، قدم الرئيس الإيراني، شكره لروسيا على المساعدة التي قدمتها في مواجهة تداعيات انفجار ميناء "الشهيد رجائي" الإيراني.

كما أعرب عن تهانيه لبوتين، بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وذكر الكرملين، أن الرئيس بوتين، ناقش مع بزشكيان توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بما في ذلك تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعي النقل والطاقة.

وقال الكرملين، إن الجانبين أوليا اهتماما خاصا لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى في قطاعي النقل والطاقة.

وأكد بوتين، أن روسيا مستعدة لتعزيز الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق عادل بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى تقدم المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، في سلطنة عمان، حول البرنامج النووي الإيراني.

وذكر الكرملين، أن الرئيسين بوتين وبزشكيان، اتفقا على تكثيف العمل المشترك لتعزيز التعاون العملي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية.

وخلص الكرملين، في بيانه إلى أنه تم بالتفصيل مناقشة القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الروسي الإيراني، على أساس معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، الموقعة خلال الزيارة الرسمية للرئيس الإيراني إلى روسيا في 17 يناير الماضي.