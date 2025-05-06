اجتماع في الجامعة العربية بشأن الملكية الفكرية

عقدت وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية اليوم اجتماعها للاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار" الملكية الفكرية والموسيقى: استشعار إيقاع الملكية الفكرية"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية بأن شعار الإحتفال لهذا العام يهدف إلى التركيز على حماية حقوق الملكية الفكرية كحافز للإبداع والإبتكار، ولا سيما في قطاع الموسيقى، حيث تُعد حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من أهم الركائز في تمكين الفنانين من تحقيق العائد من أعمالهم وتشجيعهم على الابتكار، ومواجهة القرصنة والاستغلال غير مشروع.

ويتضمن الاحتفال عدة جلسات تناقش عدة موضوعات من أبرزها التحديات التي تواجه الحقوق الفنية، الرؤى الإستراتيجية لدعم الإبداع الموسيقي، مستقبل الموسيقى في العصر الرقمي.

كما تم استعراض بعض التجارب والخبرات من عدد من الدول العربية في مجال حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.

و من المقرر أن تواصل وحدة الملكية الفكرية والتنافسية، أعمالها من خلال الإجتماع الرابع عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، والذي من المقرر أن يستمر حتى ٨ مايو الجاري، ويناقش توصيات الإجتماع الثالث عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، ومتابعة توصيات تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة) والتقدم المحرز في عمل تلك اللجان.

و يعقد هذا الإجتماع استكمالاً للجهود المبذولة والمستمرة منذ بدء أعمال اللجنة الفنية للملكية الفكرية بموجب القرار الوزاري الصادر عن الدورة 57 للمجلس الاإقتصادي والإجتماعي عام 2016.

ويناقش جدول أعمال الإجتماع عدة موضوعات من أهمها مشروع انشاء منصة السجل الإلكتروني العربي بدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتحديات التي تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها.