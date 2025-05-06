إذاعة جيش الاحتلال: هدف إسرائيل من مخطط المساعدات هو تسريع التهجير من شمال غزة

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كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الأساسي من آلية توزيع المساعدات بقطاع غزة التي تروّج لها الحكومة الإسرائيلية، هو تسريع إفراغ شمال القطاع من المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب الإذاعة، فإن الخطة تنص على توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب القطاع، وتحديدا في المنطقة الواقعة بين محوري موراج وفيلادلفيا، والتي تخضع بالكامل لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن «دخول سكان غزة إلى هذه المنطقة سيكون مشروطا بعمليات تفتيش دقيقة».

وادعت الإذاعة أنه «سيتم إنشاء 3 مراكز توزيع للمساعدات داخل رفح، ما يجعلها المركز الرئيسي لتلقي الإغاثة الإنسانية في القطاع وتوزيعها».

وذكرت أنه «لن يتم توزيع المساعدات في أي منطقة أخرى من القطاع، وهو ما يُتوقع أن يُسرع انتقال المدنيين من شمال غزة إلى جنوبها».

وأضافت أن «إسرائيل تدرس إمكانية إنشاء مركز توزيع مؤقت في شمال القطاع مع بداية تنفيذ الخطة، على أن يُغلق فور استكمال انتقال السكان إلى الجنوب»، على حد قولها.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الإثنين، على خطة الجيش لتوسيع عملياته، وقال مسئول إسرائيلي إنها ستشمل «غزو قطاع غزة والسيطرة على أراضيه».

وتتهم حركة حماس حكومة الاحتلال الإسرائيلية باستخدام سياسة «التجويع كسلاح حرب» ضد سكان قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار ووقف ما وصفته بـ«الجريمة المنظمة» بحق المدنيين.

وترفض الحركة أي مقترحات للتهدئة لا تشمل وقفا تاما للحرب، كما تعتبر أن سلاحها «خط أحمر».