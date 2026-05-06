الأربعاء 6 مايو 2026 12:56 م القاهرة
انخفاض الهجمات في أوكرانيا لدى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 11:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 11:43 ص

تم تسجيل هجمات أقل في أوكرانيا وروسيا ليلة الثلاثاء - الأربعاء لدى دخول وقف إطلاق نار الذي أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جانب واحد حيز التنفيذ.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية باعتراض 62 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرم، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء روسية.

ولم يتبين ما إذا كان تم إسقاط المسيرات قبل بدء وقف إطلاق النار الذي أعلنه زيلينسكي، وبدء في منتصف ليل الأربعاء.

ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار الروسي حيز التنفيذ يومي الجمعة والسبت، بينما تحتفل موسكو بيوم النصر في التاسع من مايو، في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.

ورغم ذلك بدا أن الضربات الروسية هدأت ليلة الثلاثاء- الأربعاء بعد مقتل عشرات الأشخاص في أوكرانيا أمس الثلاثاء.

وقال سلاح الجو الأوكراني، إن مسيرات اقتربت من مدينة خاركيف شرقي البلاد بعد دخول وقف إطلاق النار الأوكراني حيز التنفيذ.


